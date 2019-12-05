شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخطيب: الأهلى مستمر فى بناء الاستاد الخاص.. وزيادة العضوية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن مجرد التواجد داخل القلعة الحمراء هو في حد ذاته حلم لأى شخص، مشددا على أن مباديء الأهلي تقوم علي احترام جماهيره وجمعيته العمومية.

وقال الخطيب فى المؤتمر الصحفى الخاص بالحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عاما :" البداية كانت من 4 شهور بالتفكير بأن يكون للأهلي وحدة اقتصادية واستغلال لوجو الأهلي والتواجد والتوغل في صعيد مصر" .

وكشف الخطيب أن ناديه يسعي لبناء ستاده علي الرغم من الحصول علي ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنه في الوقت الذي يحق للنادي استغلاله تجاريا.

وأضاف الخطيب ان ناديه يسعي لتطوير قناة النادي والعمل علي توفير عوائد من وراء القناة.

Advertisements

وأكد الخطيب ان ستاد السلام سيشهد انشاء ملعبين فرعين لخدمه قطاع الناشئين بالأهلي ،وكذلك اقامة استراحة علي اعلي مستوي.

وشدد الخطيب انه بمجرد الانتهاء من تدشين ستاد النادي الخاص سيتم الغاء العقد مع ستاد السلام. وكشف الخطيب أن اسعار عضوية الأهلي ترتقع بداية من أول ابريل المقبل.