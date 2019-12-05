- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخطيب: الأهلى مستمر فى بناء الاستاد الخاص.. وزيادة العضوية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال الخطيب فى المؤتمر الصحفى الخاص بالحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عاما :" البداية كانت من 4 شهور بالتفكير بأن يكون للأهلي وحدة اقتصادية واستغلال لوجو الأهلي والتواجد والتوغل في صعيد مصر" .
وكشف الخطيب أن ناديه يسعي لبناء ستاده علي الرغم من الحصول علي ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنه في الوقت الذي يحق للنادي استغلاله تجاريا.
وأضاف الخطيب ان ناديه يسعي لتطوير قناة النادي والعمل علي توفير عوائد من وراء القناة.
وأكد الخطيب ان ستاد السلام سيشهد انشاء ملعبين فرعين لخدمه قطاع الناشئين بالأهلي ،وكذلك اقامة استراحة علي اعلي مستوي.
وشدد الخطيب انه بمجرد الانتهاء من تدشين ستاد النادي الخاص سيتم الغاء العقد مع ستاد السلام.
وكشف الخطيب أن اسعار عضوية الأهلي ترتقع بداية من أول ابريل المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الخطيب: الأهلى مستمر فى بناء الاستاد الخاص.. وزيادة العضوية العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.