شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركى آل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الشفاء العاجل لمعالى المستشار تركى ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله الى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير.

ويمر المستشار تركي ال الشيخ بوعكة صحية شديدة تسببت في سفره للخارج لتلقى العلاج، وذلك بعد النجاح الكبير لموسم الرياض.

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