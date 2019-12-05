شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 4/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة والتي يعد أبرزها توقيع عقود الحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عاماً.

فايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي في الشتاء

أبلغ رينيه فايلر إدارة النادي الأهلي بموافقته على رحيل الأنجولي جيرالدو جناح الفريق المهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرًا لعدم الحاجه لخدماته.

ويرغب فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً من جيرالدو ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو الأقرب حتي هذه اللحظة، خاصة أن ترشيحه جاء من فايلر نفسه.

الأهلي يُناقش عودة أكرم توفيق لتدعيم الوسط في الشتاء

ما زالت إصابة حمدي فتحي نجم وسط النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني تُربك حسابات الجهاز الفني لناديه بقيادة السويسري رينيه فايلر، حيث كان الأخير يبني جزءًا كبيرًا من خطته على طريقة لعب حمدي فتحي المتألق هذا الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب لقرابة الـ5 أشهر بعد إجرائه جراحة دقيقة.

ويُناقش مسئولو الأهلي فكرة التعاقد مع ديفندر خلال الميركاتو الشتوى المقبل، على الرغم من أن تدعيم هذا المركز لم يكن مطروحًاً إلا أن إصابة حمدي فتحي أعادت المناقشات لنقطة الصفر، في الوقت الذي أقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط قطع إعارة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار للجونة، خاصة بعد تألقه اللافت مع المنتخب الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والذي كان له دور كبير في فوز الفراعنة باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو، في الوقت الذي لن يحجز اللاعب مكانًا في القائمة الحمراء لكونه ما زال تحت السن.

زيادة أعداد الجماهير فى مباراة الأهلى والهلال السودانى لـ15 ألفا

حصل مسئولو الأهلى على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير فى مباراة الهلال السودانى المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية على طلب النادى الأهلى بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.

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الأهلي يحصل على استاد السلام "حق انتفاع" لمدة 25 سنة

كشف مصدر داخل ادارة النادي الأهلي عن نجاح ناديه في الحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة بموجب الاتفاق يلعب الأهلي كل مبارياته علي ملعب السلام.

الخطيب يطير إلى فرنسا 10 ديسمبر فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين

يطير محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى فرنسا يوم 10 ديسمبر الجاري في رحلة علاجية تستغرق أسبوعين.

وسافر محمود الخطيب لفرنسا مؤخرا لعرض حالته علي أحد الاطباء هناك ، إلا ان طبيبه المعالج طلب عودته للاطمئنان عليه قبل العودة للقاهرة لمباشرة اعماله.

الأهلي يحصل على نادى بالأقصر لإمداده بمواهب الصعيد

كشفت مصادر مطلعة داخل ادارة النادي الأهلي انه بموجب اتفاق الأهلي مع شركه ستادات سيحصل النادي علي أحد الأندية في الصعيد وبالتحديد في محافظة الأقصر، ليكون مقرا جديدا للنادي.

الأهلى يحصل على 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد استاد السلام

أكدت مصادر مطلعة داخل ادارة النادي الأهلي أن الخزينة الحمراء ستنتعش بمبلغ 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد ستادات.

وكشفت المصادر ان ستادات ستحصل علي عدد من الحقوق لدي النادي الأهلي ابرزها قناة النادي ومقر النادي بمحافظه الأقصر واستاد السلام الذي ستقام عليه مباريات الأهلي بعد توقيع عقد حق الانتفاع وحمامات السباحه التي يستأجرها النادي من وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن الأهلي كان قد حصل علي الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها يوم الجمعه المقبل علي ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.