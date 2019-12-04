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ليفربول يمطر شباك إيفرتون برباعية في الشوط الأول

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأربعاء 4 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الممتاز، والتي تقام على ملعب أنفيلد، بأربعة أهداف مقابل هدفين لمصلحة الريدز.

افتتح التسجيل أوريجي لمصلحة ليفربول في الدقيقة السادسة، بعد تمريرة من ساديو ماني.

وفي الدقيقة 17، تمكن شاكيري من إضافة الهدف الثاني للريدز، بعد تمريرة رائعة من ماني.

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ولم ينتظر إيفرتون كثيراً، حتى تمكن مايكل كين من تقليص النتيجة في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 31 تمكن أوريجي من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقة، بعد تمريرة طولية من لوفرين.

وفي الدقيقة 44 من الشوط الأول، تمكن ساديو ماني من إضافة الهدف الرابع للريدز، بعد هجمة مرتدة من أرنولد الذي مررها لماني، والذس تمكن من وضعها على يمين بيكفورد حارس إيفرتون.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، تمكن ريتشارلسون من إضافة الهدف الثاني لمصلحة إيفرتون، بعد رأسية قوية سكنت شباك الحارس أدريان.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

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