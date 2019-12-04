شكرا لقرائتكم خبر عن "راكيتش" يواصل تحديه عقل فالفيردي للحضور أساسيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 عاد اللاعب "إيفان راكيتتش" نجم منتخب كرواتيا وبرشلونة لمستواه المعهود، منذ ظهوره مع إشبيلية الأندلسي والانتقال لبرشلونة ليصنع صولات وجولات مذخرة ببطولات عديدة وأرقام مميزة.

وغرد نجم البلوجرانا عبر "تويتر"يوم أخر، فرصة أخرى، اسعى لاستعادة مستواي"، بحيث أن الكرواتي المخضرم ظهر مؤخرا بمستوى مميز خاصة أمام بوروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا رغم قلة الدقائق المشارك بها. جدير بالذكر أن لدى نجم البرسا عرض رسمي ومباشر من يوفنتوس الإيطالي، الذي يرغب بضمه في يناير أو مع بداية الموسم الجديد، إلا أنه يعشق الكامب نو ويسعى للاعتزال به.

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