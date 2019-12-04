تعرف على النظام الجديد للقارة العجوز بتصفيات مونديال ٢٠٢٢

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

أقر الاتحاد الأوروبي منذ قليل بنظام المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، حيث تواصل تطور اليويفا بالنسبة لسعية بوضع مميزات وطرق أخرى مخالفة تماما لإزاحة النظام القديم.



جاء النظام، الذي أعلن عنه اليويفا لتتواجد عشر مجموعات خلال التصفيات المؤهلة للبطولة العالمية، بحيث أنه يصعد الأول عن كلة مجموعد ويذهب كل وصيف للملحق بجانب منخبين آخرين من أمم أوروبا ٢٠٢٠.

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ويتم تقسيمهم، إلى ١٢ دولة بثلاث مسارات، على أن تحون مباراة ىدور النصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة، حتى يتحدد أخر ٣ منتخبات مشاركة بالمونديال.

وسوف يشارك من قائمة ٥٥ منتخبا أوروبيا فقط ١٣ مقعدا، حتى تكون التوقعات لتلك التصفيات هي النسخة الأشد والأشرس بتاريخ تصفيات العجوز.

يذكر أن تصفيات مونديال كأس العالم الماضي روسيا ٢٠١٨، قد شهدت حضور تسع مجموعات فقط، حتى تتأهل أوائل المجموعات بشكل مباشر بينما خصع أصحاب أفضل المنتخبات بالوصافة لملحق ومن ثم التأهل.