اليونايتد في القاع برأي من نجم الفريق بالماضي السعيد

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

يخوض فريق مانشستر يونايتد موسم صعب وحالك بمخاطر الابتعاد عن الأجواء الأوروبية تماما، حيث التواجد في المرتبة العاشرة للبريميرليج، حيث التعادل المخيب أنام أستون فيلا وقبله ترهل أوروبي أمام استانا الروماني بهدفين لهدف باليوربا ليج.



ووفقا لصحيفة "ميرور" التي نقلت تصريحات كثيرة على لسان نجم اليونايتد السابق "لويس ساها"، حيث التالي:

وقال ساها، أن مانشستر يونايتد مالم يحقق الفوز خلال مباراة اليوم أمام توتنهام ومان سيتي أو حتى التعادل، سوف يكون لديه المنافسة فقط على النصف الثاني من سلم ترتيب البريميرليج.

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وأضاف لويس: أنه عليك خلال المباريات التي لا يمكن أو يصعب الفوز بها أن تتعادل، ولا يمكن خسارو لقاءات يسهل الفوز بها.

وواصل نجم اليونايتد السابق: أن الفريق بحاجة للقوة وتحقيق نصر واحد على فريق والمواصلة على هذا المنوال خلال الاسبوع الخالي كي تكون هناك لديهم فرصة للمنافسة على شئ هذا الموسم.

وأكد على أن سولشاير هو مدفع باليونايتد للأمام لكنه يحتاج لدعم أكبر خاصة من اللاعبين له كمساندة عبر الركد والمحاولات المتتالية والعمل القوي بهذا يمكن فقط تحقيق نتائج جيدة.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد لم يفلح في التتويج بالدوري الإنجليزي، منذ رحيل السير أليكس فيرجسون قبل أعوام كثيرة، إلا أن أخر تتويجاته الملموسة والهامة بعض الشئ بفترة مورينيو بطولة الدوري الأوروبي قبل موسمين.