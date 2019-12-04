شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا تدعم رونالدو بعد سخرية فان دايك: «أنت مصدر إلهام لكرة القدم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعمت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، عن صديقها كريستيانو رونالد، بعد تعرضه للسخرية من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، على هامش حفل «الكرة الذهبية».

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وقالت رودريجيز، من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «أنت مصدر إلهام لكرة القدم، أنت لا تضاهى، لا يمكن وقوفك، شجاع، هناك بطولات وألقاب، ومن بين كل ذلك أنت بطل الرواية الذي حقق أفضل النتائج، مثل بطولة أمم أوروبا، وكأس إيطاليا، وبطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وأفضل لاعب في «السيريا إيه»، لا تتحدث الجوائز ولا الألقاب عنك فقط، حتى إذا كان لديك الكثير منها بالفعل».

جورجينا تدعم رونالدو على «إنستجرام»

وتابعت جورجينا: «ما يتحدث عنك أكثر هو أنت، شغفك، وحبك لتطوير نفسك، ومن حولك، لأنك مصدر إلهام لكرة القدم والرياضة لملايين وملايين الأشخاص. أنت لا تخاف من التحديات».

وأنهت صديقة كريستيانو رونالدو: «تترك الراحتك وتستمر في تحدي نفسك وإظهار للعالم كيف يكون الرقم 1 أحبك».