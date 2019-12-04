شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعلن وحدة الأهلي الاقتصادية في يوم تاريخي بالتعاون مع شركة استادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ستادات القابضة لإدارة «وحدة الأهلي الاقتصادية» رؤية 2045 والتي تضم أربعة مشروعات رياضية خدمية وأستثمارية، المشروع الأول أصبح استاد السلام هو استاد النادي الأهلي بموجب حق انتفاع لمدة خمسة وعشرين عامًا.

والثاني يحصل النادي الأهلي على حقوق نادي طيبة بالأقصر بموجب حق انتفاع لمدة 25 عامًا.

والثالث يحصل النادي الأهلي أيضًا على مجمع حمامات السباحة التابع للتربيه والتعليم حق انتفاع لمدة 25 عامًا. والرابع إسناد إدارة قناة الأهلي إلى شركة استادات على أن تقوم بتطوير برامجها ومحتواها واستوديوهاتها والوصول بها للمستوى الذي يليق بالأهلي ويلبي رغبة جماهيره، بالإضافة إلى حصول شركة استادات على الحقوق التسويقية لأسوار النادي.. جاءت مراسم توقيع مذكرة التفاهم خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى بالنادي مساء اليوم وبالتحديد في ملعب التتش ليعكس قيمة الحدث والنقلة الخدمية والرياضية والمالية للنادي.. حضر التوقيع عن شركة استادات القابضة محمد كامل الرئيس التنفيذي للشركة والعديد من قيادات الشركة التي تعد واحدة من كبرى الشركات الوطنية التي تساهم في تطوير الرياضة المصرية في مجالات مختلفة..

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وأكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على عظمة النادي، وما له من تاريخ رياضي وأخلاقي وقيم واحترام لجماهيره وأعضائه والعاملين به تتوارثها الأجيال نفتخر به جميعا. وأنه يحمل ذكرى سعيدة لملعب التتش الذي يتواجد فيه الآن.

وأشار إلى أن هذا المشروع بدأ دراسته منذ 3 أشهر وبالتعاون مع المتخصصين في مجال التسويق والذين أفاضوا في بحث الأمر من كافة الجوانب في الحاضر والمستقبل. وبذات الاهتمام تم تكليف كوكبة من رجال القانون بالدراسة التي تضمن حقوق الأهلي.. وأشار رئيس الأهلي إلى أنه عقب الدراسة التي جرت للمشروع والعديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية تم عرض الأمر بالكامل على مجلس الإدارة في اجتماعه الذي انتهى قبل قليل. ووافق بالإجماع خاصة أن وحدة الأهلي الاقتصادية التي تشمل رؤية مستقبلية للأهلي حتى 2045 تحقق العديد من الفوائد للأهلي وفرقه الرياضية وأعضائه وجماهيره.

وقال الخطيب أنجزنا 85% من برنامج عائلة الأهلي وتلك الشراكة مع شركة استادات تحقق مكسبا رياضيا وتجاريا، بالإضافة إلى وجود خدمة لجماهير النادي والتخفيف عليهم بتوفير مكان للجمهور الذي يعاني من متابعة الفريق في ملاعب خارج القاهرة، على أن يتم تفعيل مذكرة التفاهم إلى عقود خلال الأيام المقبلة.

وأكد الخطيب أن الشراكة سوف تحقق فوائد كثيرة للمجتمع والبيئة المحيطة.