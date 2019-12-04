شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الشرقية بثلاثية في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا كبيرا على حساب نظيره الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر .

وتأهل الزمالك بهذا الفوز لدور الستة عشر بالبطولة التي يحمل الفريق لقبها في انتظار الفائز من سموحة والعبور .

وبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب مبكرا على أمل تسجيل هدف مبكر ومرر شيكابالا كرة ساقطة لبن شرقي لكنها خرجت لركلة مرمى بعدها تسديدة بعيدة المدى من طارق حامد لكن يتصدى لها حارس الشرقية .

ويواصل الزمالك سيطرته والهجمات من الجانبين ويمرر جمعة عرضية بعدها عرضية أخرى من شيكابالا لكن دفاع الشرقية يبعدها لخارج منطقة الخطورة .

وتتوالى الهجمات البيضاء ويحصل الزمالك على ركنية يمررها شيكابالا لطارق حامد تمر عرضية ويشتتها الدفاع لتصل لعبدالله جمعة الذي يستقبل الكرة ويمر من الدفاع ويطلقها صاروخية ترتطم بالقائم الأيسر للحارس مشمش في أخطر فرص الزمالك في المباراة بالدقيقة 13 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركنية جديدة بعد تسديدة “بليسنج” من بن شرقي يخرجها الحارس بصعوبة وتتواصل الهجمات عن طريق بن شرقي وشيكابالا وتمر كرة عرضية لكن يشتتها الدفاع وسط موج من الهجوم الزملكاوي على أمل تسجيل هدف التقدم .

ويستمر ضغط الزمالك وهجمة تنتهى بعرضية من بن شرقي ناحية اليسار وإبعاد من لاعبي الشرقية الذين لجأوا للدفاع المحكم في محاولة لإيقاف خطورة الزمالك .

وتشهد الدقيقة 24 أول أهداف الزمالك في المباراة بهجمة منظمة تصل لأوباما في الجانب الأيسر الذي يمررها عرضية مع خروج الحارس لتصل لعمر السعيد الذي يودعها في المرمى الخالي لكنها ترتطم بالقائم الأيسر لترتد لبن شرقي الذي يودعها مباشرة الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ورغم الهدف إلا أن الزمالك واصل هجماته وحاول عبدالله جمعة المرور من الجانب الأيسر ويتعرض لعرقلة وبطاقة صفراء لمدافع الشرقية وتمر عرضية لكنها بدون خطورة بعدها يسدد السعيد من بعيد لكنها تمر بعيدا عن المرمى .

ويمر بن شرقي من الجانب الأيمن يمررها لشيكابالا داخل المنطقة الذي حولها بالكعب للمنطلق من الخلف حازم إمام لتمر عرضية خطيرة داخل المنطقة يحاول عليها أوباما وسط غابة من سيقان مدافعي الشرقية الذين شتتوا الكرة بعيدا عن المنطقة في النهاية .

ويتوغل جمعة من الجانب الأيسر داخل المنطقة وسط إعاقة من المدافع الذي حولها لركنية تمر عرضية لكنها بدون خطورة على مرمى الشرقية في الدقيقة 32 من عمر المباراة .

ويسدد عبدالله جمعة كرة جديدة من خارج المنطقة تمر لركنية بعدها عرضية تمر بدون خطورة .

ويفتح الزمالك جبهة ثلاثية في الجانب الأيسر بقيادة أوباما وشيكابالا وعبدالله جمعة وخاصة الثنائي الأخير وتنوعت التمريرات البينية والثنائية لتمر في النهاية لعرضية من جمعة تصل لفرجاني ساسي الذي حاول تسديدها بيسراه يشتتها الدفاع بعيدا عن المنطقة .

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وتدنو السيطرة تماما للزمالك وسط استحواذ كامل على مجريات اللعب من وسط الملعب عن طريق ساسي والجانبين عن طريق شيكابالا وبن شرقي ويمرر شيكا عرضية لكن ينقذها الحارس مشمش .

ويسفر ضغط الزمالك عن الهدف الثاني في الدقيقة 41 عن طريق هجمة منظمة بدأت ما بين فرجاني ساسي وبن شرقي لتصل في النهاية لحازم إمام المنطلق من الجانب الأيمن ليمررها عرضية متقنة ويحولها ساسي برأسية قوية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد .

ورغم التقدم بهدفين يواصل الزمالك ضغطه ويهدر السعيد فرصة الثالث بعد عرضية من خارج منطقة الجزاء واستلام من عمر السعيد على حدود منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر على الكرة وتضيع الفرصة .

ويحتسب الحكم دقيقتين كوقت بدل من ضائع تمر بدون خطورة ليطلق الحكم صافرته بتقدم الزمالك بهدفين دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني شارك الزمالك بنفس التشكيل واستمرت السيطرة البيضاء على مجريات اللعب فيما حاول الشرقية مبادلة الزمالك الهجمات على أمل تعديل النتيجة .

وفرصة للشرقية بتسديدة من محمد محمود داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد ابو جبل وحولها إلى ركنية تمر بعدها بدون خطورة .

وينطلق جمعة ويحاول شن هجمة لكن يشتتها الدفاع الشرقاوي ويشهر بعدها الحكم بطاقة صفراء لطارق حامد لاعب الزمالك، بعد تدخل مع محمود صلاح في وسط الملعب في الدقيقة 56 من عمر المباراة .

ويحاول بن شرقي فتح ثغرة في الدفاع الشرقاوي لكن بدون خطورة ويتنوع تحضير الزمالك للهجمات من وسط الملعب والجانبين لكن بدون خطورة حقيقية في أول ربع ساعة من الشوط الثاني .

وتهدأ المباراة في وسط الملعب من جانب الفريقين بدون خطورة على كلا المرميين وكرة عرضية للزمالك من الجانب الأيمن، استقبلها أوباما بضربة رأسية قوية لكن تألق من الحارس وتصدى لها ببراعة في أخطر فرص الشوط الثاني في الدقيقة 64 من عمر المباراة .

ويدفع الجهاز الفني بتغييرين دفعة واحدة بنزول محمد أوناجم بدلا من عمر السعيد ومصطفى فتحي بدلا من شيكابالا في الدقيقة 66 من عمر المباراة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة .

وتهدأ المباراة قليلا ليدفع الجهاز الفني بآخر أوراقه بنزول أحمد سيد زيزو بدلا من أوباما في الدقيقة 71 من عمر المباراة .

ويواصل مشمش حارس الشرقية تألقه ومن هجمة خاطفة للزمالك يمرر بن شرقي الكرة لأوناجم ليسددها قوية لكن حارس الشرقية يتصدى لها بثبات وينقذ مرماه من هدف ثالث للزمالك في الدقيقة 74 من عمر المباراة .

ويسفر النشاط الهجومي للزمالك بعد التغييرات الفنية عن الهدف الثالث بانطلاقة من زيزو في الجانب الأيسر داخل المنطقة ومررها عرضية ليحولها بن شرقي بتسديدة متقنة في الشباك معلنا تقدم الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ويهدر أوناجم فرصة جديدة بعد تمريرة بينية متقنة وصلت إلى أوناجم داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى لكن تسديدته غير متقنة تصدى لها الحارس بنجاح.

وتهدأ المباراة في دقائقها الأخير ويحاول حامد فيصل بتسديدة قوية بجوار قائم أبوجبل ويحاول الفريق الشرقاوي تسجيل هدف تقليص الفارق لكن بدون خطورة ويمر الوقت لتصل المباراة للحظاتها الأخيرة .

ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع وسط محاولات شرقاوية مستمرة وتنجح في النهاية عن طريق محمود عبدالواحد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية ترتطم بالدفاع ويتابعها لاعب الشرقية برأسية في الشباك لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف .