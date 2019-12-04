وزير الرياضة الكويتي: الخسارة لا تعني الاستسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

جه الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة، رسالة إلى لاعبي منتخب الكويت على هامش استقباله مع أحمد عقله نائب رئيس اتحاد الكرة وفد الأزرق العائد من العاصمة القطرية الدوحة، عقب انتهاء مشواره في منافسات خليجي 24 التي ودعها الأزرق من الدور الأول عقب خسارته أمام عمان والبحرين في آخر جولتين وفوز وحيد على السعودية.



وقال فليطح للاعبين، إن الهيئة العامة للرياضة تقف إلى جانبهم وتدعمهم، مشددا على أن الخسارة لا تعني الاستسلام، وأنه لا بد من معالجة السلبيات حتى يستطيع منتخب الكويت استعادة وضعه الطبيعي.

وأكد فليطح دعم هيئة الرياضة للمنتخب والعمل معا لكي ينجح الأزرق في تحقيق تطلعات الجماهير الرياضية التي تنتظر عودة قوية للمنتخب، لاسيما خلال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا بالصين 2023 والتي يسير فيها الأزرق بخطى ثابتة من خلال احتلال وصافة مجموعته خلف المنتخب الأسترالي.