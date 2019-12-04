مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم 4-12-2019 في الدوري الانجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019

لن تغيب المتعة عن ملعب أنفيلد عندما يستقبل ليفربول ضيفه إيفرتون في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل السعي وراء الحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه في لقاء يبدأ في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة. ويواصل ليفربول التحليق في سماء الدوري الإنجليزي للجولة الرابعة عشر على التوالي بتقديم أفضل مستوى له منذ سنوات ، حيث يحتل زملاء النجم المصري محمد صلاح مقدمة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بدون أي خسارة حتى الآن وهو رقم مميز للغاية لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب الطامح لكتابة اسمه ضمن قائمة المتوجين باللقب بعد أن سيطر مانشستر سيتي على لقب البطولة في الموسمين الماضيين. ورغم ابتعاد منافس ليفربول الرهيب ، مانشستر سيتي ، إلا أن هناك منافس قوي آخر ظهر وهو من يسير بخطى ثابتة خلف الريدز خطوة بخطوة مستغلا تعثر أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا في أكثر من مباراة سواء بالهزيمة من نوريتش سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين أو الخسارة من وولفرهامبتون بثنائية بيضاء، أو كما في حالات التعادل التي سجلها السيتي أمام توتنهام هوتسبر أو في الجولة الماضية والتعادل أمام نيوكاسل يونايتد وللمفارقة أن كلتا المواجهتين انتهت بنتيجة 2-2.



مواجهة اليوم لن تخلو من الإثارة كونها ديربي مدينة ليفربول في يوم من أيام "البوكسينج داي"، حيث تقام في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس جولة من جولات البريمير ليج خلال شهر ديسمبر ، لذا فإن الجميع يتأهب لمشاهدة مباراة اليوم بين ليفربول وإيفرتون على ملعب أنفيلد والمذاعة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 بتعليق على محمد علي. ودخل نادي ليفربول مباراة الجولة الماضية أمام برايتون مسيطرا حيث سجل هدفين في دقائق قليلة بتوقيع الهولندي فيرجيل فان دايك ، وفشل مهاجمو الريدز في تسجيل المزيد وتمكن الضيوف من تقليص الفارق في الشوط الثاني عن طريق لويس دينك بعد أن تم طرد الحارس أليسون بيكر بعد تدخل عنيف على نجم برايتون. ويغيب أليسون بيكر عن مواجهة إيفرتون اليوم بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة برايتون، وتأتي مواجهة اليوم بعد ساعات من حصد الحارس البرازيلي لجائزة "ياشين" لأفضل حارس في العالم "البالون دور" والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

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ويلتقي الريدز مع كتيبة إيفرتون في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة حيث يتابع الملايين من المصريين نجمهم الأول محمد صلاح ، الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة 10:15 مساء بتوقيت دمشق ، الساعة 12:15 صباح يوم الأربعاء بتوقيت أبو ظبي.

في حراسة المرمى: أدريان. في خط الدفاع: أندو روبيرتسون - ديجين لوفرين – فيرجيل فان دايك – ألكسندر أرنولد. في خط الوسط: جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون – أوكس تشامبيرلين. في خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح. وتنتظر جماهير إيفرتون الاستفاقة لفريقها في مباراة ليفربول رغم صعوبة المهمة خاصة بعد الخسارة في آخر جولتين أمام أمام نوريتش سيتي بهدفين دون رد، وأمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب بهدف مقابل هدفين، حيث أن الفريق الأزرق يأتي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

في حراسة المرمى : بيكفورد في خط الدفاع : هولجيت – مينا – كين. في خط الوسط : سيدبي – ديفيس – سيغوردسون – دين. في خط الهجوم :أليكس ايوبي – لورين – ريتشارليسون.