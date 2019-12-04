شكرا لقرائتكم خبر عن العلا تستضيف أول بطولة في العالم لـ «بولو الصحراء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

في أجواء حماسية عربية أصيلة، تحتضن العلا أول بطولة رسمية تُقام في المملكة العربية السعودية للعبة البولو، تحت إشراف الاتحاد السعودي للبولو، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2020، لتصبح واحدة من الفعاليات الرئيسية التي يحفل بها موسم «شتاء طنطورة»، بمشاركة نخبة من أفضل وأشهر لاعبي البولو في العالم، في مكان مُلهمٍ مُدرجٍ على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي.

واختيرت العلا التي طالما ظلت أمينة على أسرار الحضارات في شبه الجزيرة العربية، لتصبح طبيعتها الخلاّبة خلفيّة بديعة لمجريات أحداث هذه البطولة الفارقة في الرحلة الرياضية والاجتماعية للمملكة.

وتُجسد بطولة العلا لبولو الصحراء مفهوماً جديداً استُلهِم من بطولة «بولو الثلج» المرموقة التي أُقيمت في سان موريتز السويسرية، لتحتضن الفخامة والأناقة وتقاليد الضيافة الرفيعة المرتبطة بـ«لعبة الملوك»، بفضل جهود التنظيم المشتركة ما بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والاتحاد السعودي للبولو، الأمر الذي ساهم في جعل هذه البطولة واحدة من أبرز فعاليات موسم «شتاء طنطورة» الممتد من ديسمبر وحتى مارس القادم في مكان تاريخي غير مستكشف.

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وقال رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، وأحد الرعاة العالميين لهذه اللعبة: «تُمثل هذه البطولة احتفاءً برحلة التطوير في المملكة العربية السعودية، ويهدف الترويج لهذا الحدث الاستثنائي إلى استقطاب المواهب الرياضية المهتمة باللعبة من الشباب والشابات السعوديين، بالإضافة إلى تشجيع قطاعات أكبر من مجتمعنا لمشاركتنا هذه الرياضة».

وأضاف: «نحن فخورون بتوظيف رياضة البولو بالتحديد لتعريف العالم بالعلا وجمالها، ومنحهم الفرصة لاستكشاف تجارب رائعة فيها، فالمملكة العربية السعودية تمتلك القدرة التنظيمية والبنية التحتية، وفوق كل ذلك، الإرادة لإقامة أهم الأحداث العالمية الكبرى على أرضها، وتشكّل بطولة العلا لبولو الصحراء مثالاً حياً على ذلك».

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو مدني، بإضافة بطولة العلا لبولو الصحراء إلى قائمة فعاليات موسم «شتاء طنطورة»، مؤكداً أن العلا تمثل إرثاً حضارياً وثقافياً غنياً وغير مُستكشف للعالم.

وتابع: «يُمثل ارتباط مجتمعنا بالخيول ملمحاً من ملامح تراثنا وثقافتنا، وهنا تكمن رمزية استعراضنا للحداثة التي تشهدها المملكة في قلب واحدٍ من أهم المواقع الحضارية والتاريخية لدينا».

ويوفر موسم «شتاء طنطورة» لزواره باقتين مخصصتين للاستمتاع بفعالية «بطولة العلا لبولو الصحراء» وتجربة ممارسة لعبة البولو، وهما: باقة اليوم الواحد، وباقة عطلة نهاية الأسبوع، ويُمكن لحاملها الاستمتاع بفرصة فريدة لتعلم مبادئ ممارسة رياضة «البولو» ضمن البرنامج التعليمي «مقدمة في رياضة البولو»، لمدة ساعة واحدة، ولـ10 أشخاص يومياً بحد أقصى، حيث يُختار الأشخاص بناءً على أسبقية الحضور إلى موقع التعلّم.