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موعد مباراة الزمالك القادمة
موعد مباراة الزمالك القادمة، حيث سيحاول الفريق الأبيض استغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق انتصار هام للغاية، خاصة إنه قد تلقى هزيمة ثقيلة للغاية في المباراة الأولى أمام مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة.
وكانت نتيجة هذه الهزيمة أن الإدارة قد اتخذت قراراً بإقالة المدرب الصربي ميتشو، الذي واجه معه الفريق تراجع فني كبير للغاية منذ التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.
موعد مباراة الزمالك القادمة
موعد مباراة الزمالك القادمة، ويمر الزمالك بحالة عدم استقرار كبيرة للغاية، حيث إنه يحتل حالياً المركز الأخير في مجموعته بدون أي رصيد من النقاط.
وبالتالي فأن الفريق الأبيض يبحث حالياً عن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن تعرضه لأي تعثر جديدسيصعب من مهمته بشكل كبير للغاية.
موعد مباراة الزمالك القادمة
موعد مباراة الزمالك القادمة، وكان حمدي النجاز قد صدم الجميع بأنه قد اتخذ قراراً بفسخ عقده مع الفريق الأبيض، حيث إنه لم يتقاضى مستحقاته منذ شهور.
وستكون هذه المباراة بمثابة اختبار كبير للغاية للمدرب الفرنسي كارتيرون الذي تولى تدريب الفريق منذ أيام قليلة للغاية.
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