شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يشكر استادات ويعلن عن وحدة الأهلي الاقتصادية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر لشركة استادات القابضة برئاسة محمد كامل على التعاون المشترك مع النادي الأهلي

وقال الخطيب إن النادي منذ 1907 وليس ناديا رياضيا فقط بل تاريخ وقيم ومبادئ ويقوم على احترام لجماهيره وأعضائه ومسؤوليه وعامليه.

وتابع بيبو نفخر بهذا اليوم الذي تم الإعلان خلاله عن بروتوكولات مع شركة استادات القابضة ورئيسها محمد كامل، مشددا على أنه منذ 3 شهور كانت مجرد فكرة بأن يكون للأهلي وحدة اقتصادية لاستخدام واستغلال لوجو النادي الأهلي.

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وأعلن بيبو عن اتفاقه مع شركة استادات على مشاريع عملاقك منها استاد النادي الأهلي السلام سابقا، وفرع جديد لنادي الأهلي في الصعيد، وضم مجمع حمامات السباحة بالتربية والتعليم للأهلي، وتطوير قناة الأهلي.

وقال الخطيب إن شركة استادات ستقوم بتطوير مجمع السباحة بنادي المعلمين ليستخدمه أعضاء النادي الأهلي لمدة 25 سنة

ويعلن الأهلي اليوم عن تفاصيل حق استغلال استاد السلام لعشرات السنين كحق انتفاع ضمن خطة النادي للحصول على ملعب رسمي تقام عليه جميع مباريات الفريق الرسمية سواء المحلية أو الأفريقية.

وحصل النادي الأهلي على الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وأكد مصدر بالنادي: "الأهلي يسير بشكل طبيعي في خطوات إنشاء ستاده الخاص رغم توقيع عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام.. وسيتم الغاء عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام بمجرد ظهور ستاد النادي الخاص والذي سيستضيف في وقتها جميع مباريات الأهلي مباشرة".