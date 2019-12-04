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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاربعاء شهد اليوم الأربعاء 4-12-2019 إقامة مباراتين ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس للدوري المصري، حيث لعب الإسماعيلي ضد طنطا، وحرس الحدود ضد الاتحاد. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاربعاء ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاربعاء، حيث اعتلى الاتحاد السكندري صدارة جدول الدوري برصيد 13 نقطة، يليه المقاولون العرب بنفس رصيد النقاط، ثم الأهلي وبيراميدز ثالثاُ ورابعاً برصيد 12 نقطة لكل منهما، ثم الزمالك خامساً برصيد 10 نقاط. Advertisements ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاربعاء وتعادل فريق الإسماعيلي أمام طنطا سلبياً بدون أهداف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد "الإسماعيليه"، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاربعاء ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاربعاء نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الانتصار على حرس الحدود بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد "المكس" بالإسكندرية. أحرز هدف الفوز للاتحاد اللاعب أحمد رفعت بالدقيقة 48 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

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