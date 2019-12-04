شكرا لقرائتكم شاهد.. الاتحاد يفوز على حرس الحدود بهدف نظيف من ضربة جزاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن فريق الاتحاد السكندرى من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز . وسجل هدف اللقاء الوحيد أحمد رفعت عن طريق ضربة جزاء بالدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى . بهذه النتيجة يتصدر فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة بينما يتوقف رصيد فريق حرس الحدود عند النقطة 9 ويحتل المركز السابع . وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف كالتالي:- Advertisements في حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا ، إيمانويل أوكوي، أحمد رفعت، رزاق سيسيه خط الهجوم: خالد قمر. بينما جاء تشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى كالتالى : أحمد محمود السعدنى ، حسن مجدى ، خالد سامى ، مصطفى ( زنارى ) ، عمرو الحلوانى ، محمد مصطفى ( شطة ) ، أحمد فتحى ( فيليكس ) ، محمد أسامة ، أحمد شرويده ، محمد همام ، محمد ( جريندو ) .

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