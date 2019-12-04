شكرا لقرائتكم كارتيرون راض عن أداء لاعبي الزمالك أمام الشرقية بعد رحلة الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه راض عن الأداء في مباراة الشرقية في دور الـ32 لكأس مصر والتي فاز فيها الفريق بثلاثية مقابل هدف.

وأضاف كارتيرون أنه راض عن التأهل ولكن كان الفريق بامكانه زيادة الأهداف، وأضاف أنه يلتمس العذر للاعبين بعد العودة من رحلة سفر شاقة من الكونغو، وفي ظل توليه المسؤولية منذ 24 ساعة.

وأكد المدرب الفرنسي أنه تحدث مع الجهاز المعاون قبل المباراة وشاهد مباريات للزمالك لوضع التشكيل الذي خاض به الفريق المباراة، وأشار إلى أنه حرص على منح الفرصة لشيكابالا وأوباما في المباراة لتجهيزهما للمباريات المقبلة وأكد أنه وضع يده على بعض الأمور التكتيكية والبدنية لتحسينها في الفترة المقبلة، وأوضح أنه يعلم أن الفترة المقبلة تشهد ضغط مباريات ومباراة الشرقية كانت بمثابة اختبار للاعبين، وسيتم عمل تدوير للاعبين في المباريات المقبلة وفقا للحاجة الفنية.