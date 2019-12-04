شكرا لقرائتكم مشاركة 26 ناديا فى دوري القسم الرابع بعد موافقة الـ"فيفا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قرارًا بالموافقة على مشاركة 26 ناديا فى دورى القسم الرابع المقرر انطلاقه الجمعة المقبل، بشرط عدم انضمام هذه الأندية للجمعية العمومية للجبلاية إلا بعد عقد اجتماع رسمى للجمعية واعتمادهم ضمن أعضاء الجمعية العمومية.

وكان اتحاد الكرة، تلقى رفضا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على مشاركة 26 ناديا فى دورى القسم الرابع لكرة القدم.

كان اتحاد الكرة تلقى خطابات من 26 ناديا يطلبون الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية ،أبرزهم بروكسى ورك والأهرام وصفط اللبن ونيو جيزة وشباب ناهيا وبجاسوس بريم و مركز شباب الحوينة ، المعلمين و كفر البطيخ و مركز شباب السرو و مركز شباب المناصره و مركز شباب الحرمين و نادي دابود و شدوان و سينزو و ايري سبورت و ايرو سبورت و بتروسبورت و الشرق الأدني و الحسينينه.