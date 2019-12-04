شكرا لقرائتكم مصطفى مزيكا: خوضنا لقاء الزمالك وفقاً للإمكانيات المتاحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى مزيكا، المدير الفني لفريق الشرقية، أن فريقه خاض لقاء الزمالك في دور الـ 32 بكأس مصر، وفقا لإمكانيات الفريق المتاحة، ووجه التهنئة للزمالك بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف.

وأوضح المدير الفني للفريق أن فارق الإمكانيات والخبرات كان لصالح الزمالك ولم يسير اللقاء كما كان يخطط، وشدد على أن فريقه قدم مباراة جيدة حتى أول نصف ساعة، مضيفاً أنه توقع أن تكون أهداف الزمالك من أخطاء للاعبي الشرقية في التحضير للهجمات.

وأوضح المدير الفني أنه يسعى في الفترة الحالية للتركيز على العودة لدوري القسم الثاني، وشدد على أنه تولى المسئولية منذ شهر تقريبا ويعمل على وضع الفريق في المسار الصحيح.