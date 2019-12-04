شكرا لقرائتكم استادات تعلن ضم صالة السباحة المغطاة بالمعلمين لفرع الأهلي الرئيسي بالجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة استادات القابضة، الاتفاق مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على انضمام صالة السباحة المغطاة بنادي المعلمين بالجزيرة الملاصق للنادي الأهلي، ليكون فرعا تكميليا للنادي الأهلي في إطار خطة توسيع المقر الرئيسي للنادي في الجزيرة لاستقبال أكبر عدد من الأعضاء خلال الفترة المقبلة.

وتعاقدت شركة استادات القابضة مع إدارة القلعة الحمراء، على ضم الحمام الأوليمبي المغطى ضمن الفرع الرئيسي للأهلي بهدف توفير خدمات أكبر وأكثر تنوعا للأعضاء وإتاحة مساحة أكبر ومنشآت رياضية متنوعة لخدمة الآلاف من المترددين يوميا من الأعضاء على الفرع الرئيسي بالجزيرة.

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ويأتي التعاقد بين الأهلي واستادات القابضة، في إطار خطة زيادة منشآت النادي الرياضية وزيادة عدد فروعه في إطار الشعبية والقاعدة الجماهيرية العظيمة التي يمتلكها.

ويعلن الأهلي اليوم عن تفاصيل حق استغلال استاد السلام لعشرات السنين كحق انتفاع ضمن خطة النادي للحصول على ملعب رسمي تقام عليه جميع مباريات الفريق الرسمية سواء المحلية أو الأفريقية.

وحصل النادي الأهلي على الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وأكد مصدر بالنادي: "الأهلي يسير بشكل طبيعي في خطوات إنشاء ستاده الخاص رغم توقيع عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام.. وسيتم الغاء عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام بمجرد ظهور ستاد النادي الخاص والذي سيستضيف في وقتها جميع مباريات الأهلي مباشرة".