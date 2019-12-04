شكرا لقرائتكم بيبو: ملعب السلام سيكون باسم الأهلى لحين تأسيس ستاد النادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى إن ستاد السلام سيكون بإسم القلعة الحمراء لحين تأسيس ستاد النادى الجديد.

أضاف الخطيب خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تعاقد الأهلي مع شركة ستادات :" نعتز جميعا بارتباطنا بالنادى الأهلى وكان حلم لى منذ الصغر المرور بجوار النادى" موضحا أن القلعة الحمراء قيم ومبادئ منذ 1907 تتوارثها الأجيال.

تابع رئيس الأهلى :" سبتم انشاء ملعبين فرعيين في استاد الأهلي الجديد بالسلام، وسيكون هناك استراحة للناشئين في الاستاد".

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ويعلن الأهلي عن تفاصيل حق استغلال استاد السلام لعشرات السنين كحق انتفاع ضمن خطة النادي للحصول على ملعب رسمي تقام عليه جميع مباريات الفريق الرسمية سواء المحلية أو الأفريقية.

وحصل النادي الأهلي على الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وأكد مصدر بالنادي: "الأهلي يسير بشكل طبيعي في خطوات إنشاء ستاده الخاص رغم توقيع عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام.. وسيتم الغاء عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام بمجرد ظهور ستاد النادي الخاص والذي سيستضيف في وقتها جميع مباريات الأهلي مباشرة".