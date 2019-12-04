شكرا لقرائتكم وفاة والد هشام محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى هشام محمد لاعب فريق الاتحاد السكندرى خبر وفاة والده عقب مباراة فريقه أمام حرس الحدود فى بطولة الدورى المصرى والتى يستعد الى العودة الى القاهرة على فور علمه الخبر. وتمكن فريق الاتحاد السكندرى من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز. Advertisements وسجل هدف اللقاء الوحيد أحمد رفعت عن طريق ضربة جزاء بالدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى. بهذه النتيجة يتصدر فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة بينما يتوقف رصيد فريق حرس الحدود عند النقطة 9 ويحتل المركز السابع.

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