شكرا لقرائتكم استادات القابضة تعلن عن تحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة استادات القابضة بالاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، عن تحقيق حلم جماهيره الكبيرة، في ستاد يحمل اسم النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة. وأتمت الشركة اتفاقها مع مجلس إدارة نادي القرن برئاسة محمود الخطيب، بشأن الاستاد الجديد والمدينة الرياضية الخاصة بالقلعة الحمراء. Advertisements وتقرر الاتفاق على أن يتم تطوير ملعب السلام، ليصبح في فترة وجيزة استاد النادي الأهلي، وكذلك تطوير كافة منشآته وملحقاته لتكون المدينة الرياضية للنادي الأهلي. وسيخوض النادي الأهلي جميع مبارياته وتدريباته على استاد السلام، واستغلال المدينة الرياضية طبقا للاتفاق المبرم بين شركة استادات وإدارة القلعة الحمراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استادات القابضة تعلن عن تحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.