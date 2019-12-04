شكرا لقرائتكم مدرب أستراليا يهدد الأرجنتين قبل كوبا أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال غراهام أرنولد مدرب أستراليا اليوم الأربعاء إن فريقه لن يخوض منافسات كأس كوبا أميركا لكرة القدم العام المقبل لإكمال العدد بل يريد أن "يصدم العالم" بالفوز على الأرجنتين، المشاركة في الاستضافة، في طريق الوصول لدور الثمانية.

وأوقعت القرعة يوم الأربعاء الثلاثاء ، التي تشارك لأول مرة في البطولة بأميركا الجنوبية ببطاقة دعوة، في المجموعة الأولى مع الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وبوليفيا وتشيلي.

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وخرجت أستراليا، التي تحتل المركز 42 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، من دور المجموعات في آخر ثلاث مشاركات في كأس العالم كما فشلت في الدفاع عن لقب كأس آسيا بالخروج من دور الثمانية في يناير الماضي، لكن أرنولد يتطلع للوصول لنقطة بعيدة في كأس كوبا أميركا.

وأبلغ الصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة : نتطلع لمواجهة الأرجنتين. لا أدرب أي فريق يملك هدفا آخر غير الفوز، لماذا لا نصدم العالم ونهزم الأرجنتين على أرضها؟ هذا هو الهدف وهذه هي تطلعاتنا.

وكان أرنولد مدربا لأستراليا عندما خسرت 1-صفر من الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في أولمبياد 2008 في دور المجموعات قبل أن تحصد الأرجنتين الميدالية الذهبية، وتابع أرنولد الذي يفتقر فريقه لمهاجم من العيار الثقيل لكنه يتمسك بأسلوب هجومي: سنذهب إلى هناك بآمال كبيرة وعندما تؤمن بشيء بقوة يمكنك تحقيق المعجزات.