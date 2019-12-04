إقالة الهولندي فان مارفيك من تدريب المنتخب الاماراتي









اسماء السيد - اعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الاربعاء اقالة مدرب منتخبه الاول الهولندي بيرت فان مارفيك من منصبه على خلفية وداع "الابيض" لكأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم في الدوحة من الدور الاول.

وكتب الاتحاد في موقعه الرسمي عبر بيان مقتضب انه قرر "الاستغناء عن خدمات السيد بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، وقدم المجلس الشكر للسيد مارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض. وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام القادمة".

واستهل منتخب الامارات مشواره في البطولة الخليجية بفوز على اليمن الجريح 3-صفر بثلاثية علي مبخوت. لكن في مباراته الثانية سقط امام العراق بهدفين قبل ان يودع بخفي حنين أمام قطر المضيفة 4-2 حيث سجل له مبخوت أيضا هدفين.

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وأشرف فان مارفيك على الامارات في 20 اذار/مارس الماضي خلفا للايطالي البرتو زاكيروني، لكنه يعاني بشكل كبير في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.

بدأ مشواره بفوز لافت على ارض ماليزيا 2-1 بثنائية لمبخوت الذي حقق ثلاثية "هاتريك" في مرمى اندونيسيا (5-صفر). لكن المنتخب الخليجي مني بخسارتين موجعتين أمام تايلاند 1-2 وفيتنام صفر-1، ليتراجع في مجموعة متواضعة الى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وبفارق خمس عن فيتنام المتصدرة، ما ادى الى توجيه انتقادات لاذعة للمدرب الهولندي.

وغرد المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي في حسابه على تويتر "مارفيك كان المدرب المناسب في التوقيت الغير مناسب، وكأنه عند البعض كان مشكلتنا الوحيدة! حقيقة منظومتنا بالكامل تحتاج للتغيير، أولها رحيل كل من تسبب بتراجعنا المخيف جدا، هم من كان عليهم أحترام مشاعر الجميع والرحيل غير مأسوف عليهم".

وأشرف فان مارفيك (67 عاما) على منتخب هولندا بين 2008 و2012 وقاده الى وصافة كأس العالم 2010، والسعودية بين 2015 و2017 وساهم في عودتها الى كأس العالم 2018، قبل ان يشرف على المنتخب الاسترالي في مونديال 2018 حيث خسر مرتين وتعادل مرة. وقاد فينورد روتردام الى لقب كأس الاتحاد الاوروبي في 2002.