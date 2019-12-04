الاتحاد السكندري يعبر الحدود ويتصدر الدوري المصري

اسماء السيد - تصدر الاتحاد السكندري ترتيب الدوري المصري لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه حرس الحدود 1-صفر، الاربعاء بإستاد المكس في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة.
سجل هدف الفوز أحمد رفعت (48 من ركلة جزاء) ليرفع الاتحاد رصيد فريقه الى 13 نقطة تصدر بها الترتيب بفارق الاهداف عن المقاولون العرب الثاني بنفس رصيد النقاط، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 9 نقاط تراجع بهم للمركز السابع.
وتعادل الإسماعيلي سلبا مع ضيفه طنطا بإستاد الإسماعيلية.
وحاول الفريقان خلال شوطي المباراة تحقيق الفوز خصوصا طنطا الذي أتُيحت له أكثر من فرصة، إلا أن الرعونة وسوء انهاء الهجمات وغياب اللمسة الاخيرة حالت دون احراز اهداف.
وبتلك النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده الى 7 نقاط صعد بهم الى المركز 11، فيما رفع طنطا رصيده الى 8 نقاط في المركز الثامن.
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