"كاس" تؤكد إيقاف رفع الأثقال المصرية بسبب المنشطات وغيابها عن اولمبياد 2020









اسماء السيد - أكدت محكمة التحكيم الرياضية ("كاس") الأربعاء إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين بسبب المنشطات.

وسيحرم هذا القرار بالتالي مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أوقف مصر لمدة عامين في أيلول/سبتمبر الماضي بسبب حالات منشطات ما حرمها من المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة باتايا التايلاندية.

وجاء الإيقاف بسبب سلسلة من سبع حالات إيجابية لرباعين ناشئين في عام 2016، قبل أن تتفاقم الأمور بالكشف عن خمس حالات تنشط أخرى في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة التي استضافها المغرب الصيف الماضي.

ويتعرض كل اتحاد يواجه رباعوه ثلاثة اختبارات ايجابية أو أكثر في غضون عام واحد، للايقاف لمدة سنتين.

ويشكل الاستبعاد ضربة قوية لمصر التي تعول كثيرا على رفع الاثقال، إذ أحرزت 14 ميدالية بينها 5 ذهبيات من أصل 32 في مجموع مشاركاتها الـ22 في الألعاب الأولمبية الصيفية.

ونالت مصر برونزيتين في أولمبياد ريو 2016 عبر بطل العالم محمد ايهاب (وزن 77 كلغ)، وسارة سمير (وزن 69 كلغ).

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وأوقف الاتحاد الدولي في السنوات الماضية دولا عدة بسبب المنشطات على غرار الصين، روسيا، كازاخستان، أرمينيا، آذربيجان، بلغاريا، تركيا وغيرها من الدول الوازنة في عالم رفع الاثقال.

ونالت الاثقال المصرية شرف منح "الفراعنة" ميداليتهم الأولى في الالعاب الاولمبية وكانت ذهبية عبر محمد نصير في الوزن الخفيف الثقيل في نسخة امستردام 1928. وبرزت في أولمبياد برلين عام 1936 باحرازها 5 ميداليات بينها ذهبيتان لانور مصباح (الوزن الخفيف) وخضر التوني (وزن المتوسط)، وثلاث برونزيات لصالح سليمان وابراهيم شمس وابراهيم واصف، ثم رفعت الى غلتها الى 9 ميداليات في اولمبياد لندن 1948عندما نال محمود فياض وابراهيم شمس ذهبيتين وعطية حمودة فضية.

- اعتزال محمد ايهاب -

وكانت أول ردة فعل مصرية إعلان الرباع محمد إيهاب اعتزاله مجددًا حيث كتب في رسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالة شكر لكل من سعى إخراجنا من أزمتنا فقدر الله وما شاء فعل، فعلت كل ما بوسعي وتمسكت بالأمل وتمنيت أن تكون النهاية بالحلم الذي وعدتكم به ولكن إرادة الله فوق كل إرادة وقد تم اليوم تأكيد قرار ايقاف مصر وخروجها من السباق الأولمبي وبقلب مطمئن لقدر الله قررت اعتزال رياضة رفع الأثقال بعد أن أكرمني الله متوجاً في جميع البطولات الدولية حاصلا على كل الألقاب التي سعيت لها، ومحطماً كل الأرقام التي سبقتني من العرب وافريقيا وتضامن إسلامي وبحر متوسط وصولاً للميدالية الأولمبية، وصدارة التصنيف العالمي وشرف تسجيل رقم عالمي للكبار باسم مصر".

وتوج إيهاب بالميدالية البرونزية في وزن 77 كلغ بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وتُوج بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم 2017 بالوزن ذاته.

وخاض إيهاب منافسات وزن 81 كلغ في بطولة العالم 2018، وفاز بذهبية الخطف إلى جانب برونزية النتر وفضية المجموع، بالإضافة لذهبية بطولة إفريقيا الأخيرة.

وكان إيهاب أعلن اعتزاله في أيلول/سبتمبر الماضي بعد قرار الإيقاف لعامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قراره، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأولمبية.