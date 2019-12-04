خروج ساسوولو من الدور الرابع لكأس إيطاليا









اسماء السيد - خرج ساسوولو من الدور الرابع لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بخسارته أمام ضيفه بيروجيا من الدرجة الثانية 1-2 الأربعاء.

وتقدم بيروجيا بهدفين مبكرين في الشوط الأول عبر باسكوالي ماتسوكي (10) وهانز نيكولوسي كافيليا (17)، وقلص ساسوولو الفارق في الدقيقة 82 عبر لاعب الوسط الدولي المغربي المهدي بوربيعة.

ولحق بيروجيا بفرق فيورنتينا وجنوى وكريمونيزي (درجة ثانية) التي حجزت بطاقاتها الثلاثاء بالفوز على تشيتاديلا (ثانية) 2-صفر وأسكولي (ثانية) 3-2 وإمبولي (ثانية) 1-صفر على التوالي.

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ويلعب لاحقا سبال مع ليتشي، وأودينيزي مع بولونيا، على أن يختتم الدور الرابع الخميس بمباراتي بارما مع فروزينوني (ثانية)، وكالياري مع سمبدوريا.

وتأهلت الأندية الثمانية الأولى في ترتيب الدوري الموسم الماضي تلقائيا إلى ثمن النهائي وهي يوفنتوس بطل الدوري، نابولي وصيفه، أتالانتا الثالث ووصيف مسابقة الكأس، إنتر ميلان، ميلان، روما، تورينو ولاتسيو الثامن وبطل مسابقة الكأس.

وفي ثمن النهائي، ضرب بيروجيا موعدا مع نابولي، وجنوى مع تورينو، وفيورنتينا مع أتالانتا، وكريمونيزي مع لاتسيو.

وكان لاتسيو توج بلقب النسخة الاخيرة بفوزه على أتالانتا 2-صفر في المباراة النهائية.