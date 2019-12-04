اخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 4 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الفوز على الشرقية بجانب انفراد ”الخليج 365” بعقد حمدى النقاز.
ننفرد بنشر عقد حمدى النقاز.. وموقف الزمالك قوى
ينفرد ”الخليج 365” بنشر صورة من عقد الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك مع النادى الأبيض فى موسم 2019 / 2020 وهو الموسم الجارى الذى شهد الأزمة بين اللاعب وناديه، بعدما كشف النقاز عبر محاميه أنه فسخ تعاقده مع الزمالك.
عقد النقاز
الزمالك يهزم الشرقية 3 / 1 فى كأس مصر فى أول مهمة لكارتيرون
كارتيرون يتحدث عن التدوير فى الزمالك وثلاثية الشرقية وكيف وضع التشكيل؟
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه راض عن الأداء في مباراة الشرقية، في دور الـ32 لكأس مصر والتي فاز فيها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأوضح كارتيرون أنه راض عن التأهل ولكن كان الفريق بامكانه زيادة الأهداف، وأضاف أنه يلتمس العذر للاعبين بعد العودة من رحلة سفر شاقة من الكونغو، وفي ظل توليه المسؤولية منذ 24 ساعة.
وأضاف المدرب الفرنسي أنه تحدث مع الجهاز المعاون قبل المباراة وشاهد مباريات للزمالك لوضع التشكيل الذي خاض به الفريق المباراة، وأشار إلى أنه حرص على منح الفرصة لشيكابالا وأوباما في المباراة لتجهيزهما للمباريات المقبلة وأكد أنه وضع يده على بعض الأمور التكتيكية والبدنية لتحسينها في الفترة المقبلة، وأوضح أنه يعلم أن الفترة المقبلة تشهد ضغط مباريات ومباراة الشرقية كانت بمثابة اختبار للاعبين، وسيتم عمل تدوير للاعبين في المباريات المقبلة وفقا للحاجة الفنية.
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