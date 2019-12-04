فيديو وصور.. الشرقية يهز شباك الزمالك الخارجية بتصويبة حامد فيصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حامد فيصل لاعب الشرقية، تصويبة رائعة هزت شباك الزمالك الخارجة، فى الدقيقة 84 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر،
ويتقدم الزمالك على الشرقية، بثلاثية نظيفة، وسجل الفريق الأبيض خلال الشوط الأول هدفين حيث تقدم بن شرقى بالهدف الأول للزمالك ثم نجح فرجانى ساسى فى الدقيقة 41 فى تعزيز التقدم بالهدف الثانى ثم عاد اللاعب المغربى بن شرقى ليسجل الهدف الثالث لفريقه والثانى له لتصبح النتيجة 3 / 0 لصالح الزمالك.
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