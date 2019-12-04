جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى .. عبدالله السعيد يتصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019 مباريتان ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف الاسماعيلى نظيرة طنطا بينما واجه الاتحاد السكندرى فريق حرس الحدود . فيديو .. الاتحاد السكندرى يفوز على الحرس بهدف نظيف ويتصدر الدورى تمكن فريق الاتحاد السكندرى من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز . التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و طنطا بالدورى المصرى Advertisements انتهت مباراة الإسماعيلى و طنطا بالتعادل السلبى والتى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدورى الممتاز. وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى : وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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