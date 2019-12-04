شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الشرقية يقلص الفارق مع الزمالك 3 / 1 برأس عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمود عبد الواحد مهاجم الشرقية، الهدف الثالث لفريقه فى مرمى الزمالك، فى الدقيقة 91 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر،

وسجل الفريق الأبيض خلال الشوط الأول هدفين حيث تقدم بن شرقى بالهدف الأول للزمالك ثم نجح فرجانى ساسى فى الدقيقة 41 فى تعزيز التقدم بالهدف الثانى ثم عاد اللاعب المغربى بن شرقى ليسجل الهدف الثالث لفريقه والثانى له لتصبح النتيجة 3 / 0 لصالح الزمالك ثم سجل عبد الواحد هدف تقليص الفارق للشرقية لتصبح النتيجة 3 / 1.













































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