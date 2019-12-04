شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه بدون راحة بسبب موقعة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
ويحمل الزمالك لقب كأس مصر من الموسم الماضى، بعدما فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة النهائية، ليتوج ببطولة الكأس للمرة الـ27 فى تاريخه.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الخميس على ملعب النادي استعدادا لمباراة أول أغسطس في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات.
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