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الزمالك يخوض مرانه بدون راحة بسبب موقعة أول أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفني للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، منح لاعبى الفريق راحة بعد الفوز على الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ32 لكأس مصر في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.

 

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر من الموسم الماضى، بعدما فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة النهائية، ليتوج ببطولة الكأس للمرة الـ27 فى تاريخه.

 

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الخميس على ملعب النادي استعدادا لمباراة أول أغسطس في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات.

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