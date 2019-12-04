شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الاتحاد السكندرى يفوز على الحرس بهدف نظيف ويتصدر الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق الاتحاد السكندرى من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز .

وسجل هدف اللقاء الوحيد أحمد رفعت عن طريق ضربة جزاء بالدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى .

بهذه النتيجة يتصدر فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة بينما يتوقف رصيد فريق حرس الحدود عند النقطة 9 ويحتل المركز السابع .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف كالتالي:-

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في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا ، إيمانويل أوكوي، أحمد رفعت، رزاق سيسيه

خط الهجوم: خالد قمر.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى كالتالى : أحمد محمود السعدنى ، حسن مجدى ، خالد سامى ، مصطفى ( زنارى ) ، عمرو الحلوانى ، محمد مصطفى ( شطة ) ، أحمد فتحى ( فيليكس ) ، محمد أسامة ، أحمد شرويده ، محمد همام ، محمد ( جريندو ) .