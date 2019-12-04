فيديو.. الأهلي يعلن توسعة فرع الجزيرة وانشاء حمام سباحة أوليمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة استادات القابضة الاتفاق مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إقامة أول فرع للقلعة الحمراء في الأقاليم بصعيد مصر. واتفقت الشركة على إنشاء فرع النادي الأهلي بصعيد مصر لخدمة أهل الصعيد العظماء، ليكون أول نادي في مصر يمتلك فرعا خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية. وينضم فرع الأهلي الجديد بالصعيد لفروع النادي الأخرى في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، وفرع التجمع الخامس الذي يتم العمل عليه حاليا، حيث سيكون أول فرع خارج القاهرة في ظل الشعبية والجماهيرية الطاغية التي يتمتع بها النادي الأهلي في مصر وخارجها. Advertisements

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