شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019 4 مباريات منهم ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف الاسماعيلى نظيرة طنطا بينما واجه الاتحاد السكندرى فريق حرس الحدود بينما فى دور الـ16 من بطولة كأس مصر أستضاف المقاولون العرب نظيرة الجزيرة المطروحى وفى الختام مباراة الزمالك و الشرقية .

الزمالك يهزم الشرقية 3 / 1 فى كأس مصر فى أول مهمة لكارتيرون

تغلب الزمالك على الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، سجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقى "هدفين" وفرجانى ساسى "هدف" بينما سجل محمود عبد الواحد هدف الشرقية الوحيد ليعبر الأبيض إلى دور 16 تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى تولى المهمة اليوم بعد إسناد مهمة تدريب الزمالك له خلفا للصربى ميتشو.

فيديو .. الاتحاد السكندرى يفوز على الحرس بهدف نظيف ويتصدر الدورى

تمكن فريق الاتحاد السكندرى من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز .

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المقاولون يهزم الجزيرة المطروحى بهدفين ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر

نجح المقاولون العرب فى الفوز على الجزيرة المطروحى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و طنطا بالدورى المصرى

انتهت مباراة الإسماعيلى و طنطا بالتعادل السلبى والتى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدورى الممتاز.