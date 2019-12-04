شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد هشام محمد لاعب فريق الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى هشام محمد لاعب فريق الاتحاد السكندرى خبر وفاة والده عقب مباراة فريقه أمام حرس الحدود فى بطولة الدورى المصرى والتى يستعد الى العودة الى القاهرة على فور علمه الخبر .

وتمكن فريق الاتحاد السكندرى من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز .

Advertisements

وسجل هدف اللقاء الوحيد أحمد رفعت عن طريق ضربة جزاء بالدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى .

بهذه النتيجة يتصدر فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة بينما يتوقف رصيد فريق حرس الحدود عند النقطة 9 ويحتل المركز السابع .