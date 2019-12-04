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مدرب الشرقية: توقعت أهداف الزمالك.. وفارق الإمكانيات سبب الخسارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى مزيكا المدير الفني لفريق الشرقية أن فريقه خاض لقاء الزمالك في دور الـ32 لكأس مصر وفقا لإمكانيات الفريق المتاحة، ووجه التهنئة للفريق الأبيض بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف.

 

وأوضح المدير الفني للشرقية أن فارق الإمكانيات والخبرات كان لصالح الزمالك ولم يسير اللقاء كما كان يخطط، وشدد على أن فريقه قدم مباراة جيدة حتى أول نصف ساعة.

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وأوضاف أنه توقع أن تكون أهداف الزمالك من أخطاء للاعبي الشرقية في التحضير للهجمات وأوضح المدير الفني أنه يسعى في الفترة الحالية للتركيز على العودة لدوري القسم الثاني، وشدد على أنه تولى المسئولية منذ شهر تقريبا ويعمل على وضع الفريق في المسار الصحيح ودعم الفريق بصفقات فى يناير للمنافسة على العودة إلى الدورى الممتاز.

 

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