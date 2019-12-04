شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشرقية: توقعت أهداف الزمالك.. وفارق الإمكانيات سبب الخسارة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المدير الفني للشرقية أن فارق الإمكانيات والخبرات كان لصالح الزمالك ولم يسير اللقاء كما كان يخطط، وشدد على أن فريقه قدم مباراة جيدة حتى أول نصف ساعة.
وأوضاف أنه توقع أن تكون أهداف الزمالك من أخطاء للاعبي الشرقية في التحضير للهجمات وأوضح المدير الفني أنه يسعى في الفترة الحالية للتركيز على العودة لدوري القسم الثاني، وشدد على أنه تولى المسئولية منذ شهر تقريبا ويعمل على وضع الفريق في المسار الصحيح ودعم الفريق بصفقات فى يناير للمنافسة على العودة إلى الدورى الممتاز.
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