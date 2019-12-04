شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يهزم الشرقية 3 / 1 فى كأس مصر فى أول مهمة لكارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الزمالك على الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، سجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقى "هدفين" وفرجانى ساسى "هدف" بينما سجل محمود عبد الواحد هدف الشرقية الوحيد ليعبر الأبيض إلى دور 16 تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى تولى المهمة اليوم بعد إسناد مهمة تدريب الزمالك له خلفا للصربى ميتشو.

تشكيل الفريقان

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما بدأ الشرقية، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد عبد المنعم فى حراسة المرمى، سيد مدبولى وحسن ماريو وعبد الله الشناف ومحمود صلاح وأحمد صقر فى خط الدفاع، فرج كمال وحامد فيصل وعلى الجناينى ومحمد تريكة فى خط الوسط، محمود عبد الواحد فى خط الهجوم".

الشوط الأول

جاءت الخطورة الأولى للزمالك من تسديدة فى الدقيقة 4 عن طريق طارق حامد من على حدود منطقة الجزاء ولكن حارس مرمى الشرقية محمد عبد المنعم الشهير بـ"مشمش" تصدى لها بنجاح ثم استحواذ للأبيض وسدد عبد الله جمعة كرة صاروخية تصدى لها قائم الشرقية فى الدقيقة 13 ثم فرصة خطيرة لأشرف بن شرقى فى الدقيقة 14 عندما وصلت إليه الكرة وهو فى منطقة الخطورة ولكن تألق مشمش فى إبعادها عن مرماه.

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وفى الدقيقة 24، انطلق أوباما ليمرر كرة رائعة إلى عمر السعيد الذى حولها تجاه مرمى الشرقية ولكن تسديدته اصطدمت بالقائم لتعود إلى بن شرقي الذى نجح فى تحويلها داخل شباك الشرقية ليتقدم فريقه بالهدف الأول ثم طلب طارق حامد لاعب وسط الفريق رفقة شيكابالا جميع اللاعبين بالتوجه إلى مقاعد البدلاء للاحتفال مع زملائهم والجهاز الفنى بالهدف وانطلق عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى ثم تعرض للعرقلة من قبل أحمد صقر ليحصل الأخير على أول إنذار فى اللقاء فى الدقيقة 28.

وواصل الأبيض محاولاته بحثا عن تعزيز التقدم وسدد أوباما كرة فى الدقيقة 31 اصطدمت بدفاع الشرقية ثم تسديدة أخرى لعبد الله جمعة فى الدقيقة 33 اصطدمت أيضا بالدفاع ومرت بمحاذاة القائم وفى الدقيقة 41 جاء الهدف الثانى للزمالك بتمريرة من شيكابالا وصلت إلى حازم إمام في الجانب الأيمن الذي أرسل كرة عرضية، استقبلها فرجاني ساسي برأسية متقنة على يسار مشمش حارس الشرقية لداخل الشباك، ليعزز الأبيض تقدمه إلى هدفين دون رد.

الشوط الثانى

وأجرى مصطفى مزيكا المدير الفنى للشرقية تبديلين مع انطلاقة الشوط الثانى بدخول أحمد عبد الغنى وعمر فتحى ونزول كل من عبدالله الشناف وفرج كمال، فى محاولات لتقليص الفارق مع الفريق الأبيض وسط هجمات متبادلة من الفريقان وانطلق أحمد عبد الغنى فى الدقيقة 53 وسدد ولكن تصدى لها أبو جبل بنجاح ثم حصل طارق حامد على إنذار أصفر نتيجة تدخله مع محمود صلاح فى الدفقيقة 56 ثم جاءت واصل الأبيض هجماته من خلال كرة عرضية للزمالك من الجانب الأيمن، استقبلها يوسف إبراهيم أوباما بضربة رأسية قوية لكن تألق من الحارس مشمش وتصدى لها ببراعة.

فى الدقيقة 66، خرج شيكابالا ونزل مصطفى فتحى بدلا منه وجاء التغيير الثانى للزمالك فى نفس الدقيقة بنزول محمد أوناجم على حساب عمر السعيد ليكون المغربى أشرف بن شرقى هو رأس الحربة للفريق الأبيض ليواصل الفريقان تبادل الهجمات ثم دفع الفرنسى كارتيرون بآخر تغييراته بنزول أحمد زيزو بدلا من أوباما ونفس الأمر للشرقية حيث دفع مصطفى مزيكا بثالث تغييراته بنزول حسن ربيع بدلا من الجناينى وكاد المغربى أوناجم إن يخطف هدف الزمالك من انفراد فى الدقيقة 74 ولكن تألق مشمش فى إبعاد الكرة.