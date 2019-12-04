جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى .. الاتحاد السكندرى يتصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019 مباريتان ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف الاسماعيلى نظيرة طنطا بينما واجه الاتحاد السكندرى فريق حرس الحدود .
فيديو .. الاتحاد السكندرى يفوز على الحرس بهدف نظيف ويتصدر الدورى
تمكن فريق الاتحاد السكندرى من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز .
الاتحاد السكندرى حقق رابع انتصار على التوالي في مختلف البطولات بعد فوزه على المحرق البحريني ذهابًا وإيابًا بالبطولة العربية ثم الإسماعيلي والحرسفي الدوري، كما تلقى الحرس أول هزيمة له هذا الموسم.
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