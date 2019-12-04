شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد كامل: استادات تنفذ مشاريع عملاقة في رؤية الأهلي الاقتصادية ٢٠٤٥ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة، أن مشاريعه مع النادي الاهلي ممتدة لمدة ٢٥ عاما، ليس بمشروع واحد ولكن بحزمة مشاريع اقتصادية ضخمة، وبذلك يكون التعامل بين الطرفين مستمر لسنوات طويلة.

وقال كامل في الحفل المقام داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة: "نتشرف اليوم بأن تكون انطلاقة شركتنا وأول ورقة في كتاب تاريخ شركة "استادات القابضة"، من هنا من ملعب مختار التتش التاريخي، وأن نضيف أوراقا جديدة لكتاب تاريخ النادي الأهلي المضئ بحروف من نور".

وأضاف: "من بين أهداف ومشروعات النادي الأهلي، إضافة منشآت جديدة للفرع الرئيسي في الجزيرة من خلال الاستفادة من حمام السباحة الأولمبي المغطى لنادي المعلمين بالجزيرة ليكون من ضمن منشآت الأهلي يستفيد منها آلاف الأعضاء".

وأكمل: "الأسطورة صالح سليم كان من بين أمنياته إضافة منشآت جديدة للفرع الرئيسي بالجزيرة، ويا لها من مفارقة رائعة أن يكون الرابط في تلك التوسعة ما بين المقر الرئيسي بالجزيرة، وصالة السباحة الأولمبية بنادي المعلمين، هو الشارع الذي يحمل اسم الراحل العظيم صالح سليم".

وعاد ليقول: "فكرة الاستاد هي فكرة جديدة وأولية لحين تحقيق الحلم والهدف الأكبر للجماهير بوجود استاد عالمي للقلعة الحمراء، وبناءا عليه سيكون استاد السلام هو ملعب النادي الأهلي طوال السنوات المقبلة، ولحين بناء الأهلي لملعبه الخاص، وخروج مشروع استاده التاريخي للنور، وهو الحلم الذي لن تتخلى عنه إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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وعن قناة النادي الأهلي: "الشركة وكل من يعملون بها يضعون استراتيجية عمل رائعة لقناة الأهلي بعد الاستحواذ على حقوق إدارتها على وعد بأنها ستكون أهم وأفضل القنوات طبقا للخطة الموضوعة من جانب استادات للتطوير".

واستطرد كامل قائلا: "استادات مثلما أسعدت جمهور الأهلي وجمعيته العمومية بهذه المنشآت وتحقيق أحلام الجمهور، فإن لديها هدف لإسعاد كل أندية مصر وجميع المحافظات وفي كل مكان على أرض المحروسة".

ووجه كامل الشكر للواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والذي دعم الشركة وأفكارها، وهو أول من آمن بها، وقدم لها المساعدة بكل قوة، وكذلك وجه الشكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والذي أبدى ترحيبه الشديد بأفكار "استادات" وساعد على خروجها للنور، وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ساهم بأفكاره وخبراته التسويقية في دعم الشركة وأفكارها والبدء في تنفيذ مشروعات عملاقة ستظهر للنور خلال المرحلة المقبلة.

وأردف قائلا: "نفخر بالتعاون مع النادي الأهلي العظيم، ونشكر مجلس إدارة القلعة الحمراء، كما نشيد بالدور الرائع الذي يقدمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والذي رغم مرضه وارتباطه بالعلاج إلا أنه لا يكل ولا يمل من الحديث والاجتماعات حول إدخال موارد مالية ضخمة للنادي الأهلي، وإقامة العديد من المشروعات التجارية والاستثمارية التي ستضيف الكثير للنادي، وإجراء اتفاقية الرؤية الاقتصادية للأهلي حتى عام ٢٠٤٥".

وأنهى حديثه قائلا: "البروتوكولات الأربعة ومؤتمر اليوم سيكون حدثا تاريخيا يفخر به كل من تواجد فيه وسيظل يحكي عنه لأحفاده خلال السنوات المقبلة، وكل شخص يخرج هاتفه لالتقاط صورة سيلفي للتاريخ".



