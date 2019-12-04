سوبر كورة.. شاهد ماذا قال ترافولتا الكرة عن انتقال كهربا للأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق شريف عبد المنعم نجم الأهلى السابق فترة الثمانينيات، على انضمام كهربا للأهلي، واقترابه من الظهور بالفانلة الحمراء فى ملعب التتش . وكانت الفترة الماضية قد شهدت إنهاء مسئولي النادي الأهلي، صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب افيس البرتغالي والزمالك السابق، لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ في يناير القادم، بعد الاتفاق على كافة البنود بين الطرفين.

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