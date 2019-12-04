أول تعليق لكارتيرون بعد افتتاح مبارياته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري

صرح باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لنادي الزمالك عن رأيه في أداء الفريق في مواجهة الشرقية، قائلًا أن الأداء كان مُرضيًا، وأنه حرص على إعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ويوسف "أوباما".

وقال كارتيرون بعد الفوز على الشرقية الناشط بدوري الدرجة الثالثة، بنتجة 3-1: "راض عن الأداء، والتأهل، كنا نستطيع الفوز بنتيجة كبيرة، لكن ما جعل المباراة سهلة أننا أحرزنا هدفين في الشوط الأول."

وتابع: "تحدثت إلى الجهاز المعاون عن السلبيات التي رصدتها في الفريق، وسنعمل عليها في الفترة المقبلة لتحسينها."

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ثم انتقل للحديث عن موقفه في اختيار التشكيل: "قررت الاعتماد على شكيابالا ويوسف أوباما بشكل أساسي طوال المباراة حتى أعيدهما للمشاركة من جديد ليتحسن مستواهما بعد الغياب عن المشاركة في المباريات الماضية."

وأضاف: "شاهدت اللاعبين خلال المباراة ووضعت يدي على ما نحتاج إلى تهديله تكتيكيًا، وبدنيًا وأعلم أن المباريات المقبلة تشهد ضغط مباريات واختبار حقيقي في التدوير لمحاربة الضغط."

ويلعب الزمالك أمام أول أغسطس السبت المقبل في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.