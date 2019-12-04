لحظة بلحظة.. ليفربول 3 - 1 إيفرتون.. أوريجي يٍُسجل هدفين في 30 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة ليفربول وإيفرتون مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الذي أعلنه يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول تواجد محمد صلاح وفيرمينيو على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: ألكساندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

الوسط: آدم لالانا، جيني فينالدوم، جيمس ميلنر.

الهجوم: جيردان شاكيري، ديفوك أوريجي، ساديو ماني.

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انتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

ويتصدر ليفربول جدول منافسات الدوري الإنجليزي قبل المباراة برصيد 40 نقطة جمعهما من 14 مباراة، بينما يحتل إيفرتون المركز المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة .

انطلاق الشوط الأول

في الدقيقة 5 استلم أوريجي تمريرة رائعة من ساديو ماني ليفتتح التسجيل مبكرًا لفريق ليفربول.

وفي الدقيقة 16: عاد ماني مرة أخرى ليصنع هدفًا ثانيًا سجله شاكيري.

في الدقيقة 21: أيوبي يصنع بعرضية رائعة ومايكل كين يقلص النتيجة بهدف أول لإيفرتون.

وفي الدقيقة 30 عاد أوريجي ليٍُسجل هدفًا رائعًا من صناعة لوفرين الذي أرسل له تمريرة رائعة من قرب منطقة جزاء ليفربول.

مرور 40 دقيقة ولازال تقدم ليفربول بثلاثية مقابل هدف وسط سيطرة ملحوظة في العشرة دقائق الماضية لفريق إيفرتون ولكن دون فاعلية.