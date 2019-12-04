"الحلم الأكبر والبحث عن منفذ".. الخطيب يُعدد مكاسب الأهلي من الشراكة مع استادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن شراكتهم مع شركة استادات تتمثل في مكاسب اقتصادية مها استاد السلام الذي سيكون باسم الأهلي لحين تحقيق "حلمنا الأكبر" بوجود استاد الأهلي الذي سيبنيه جماهير ابناء وأعضاء النادي.

وأشار الخطيب، خلال كلمته بالاحتفال الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، إلى أنهم اختاروا استاد السلام لإراحة جمهورهم بدلًا من العود فجرًا من برج العرب والسفر إليه، مضيفًا:"سيتم تأسيس ملعبين فرعيين وكذلك استراحة ليتم نقل فرق فرع مدينة نصر لملعبنا في السلام

وأوضح الخطيب أن المميزات أيضًا تشمل فرع للنادي الأهلي في الصعيد ليكون أول نادي يقوم بذلك ضمن تفاعلنا مع أخواننا في الصعيد.

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وأضاف رئيس الأهلي:" فرع الجزيرة على 18 ألف فدان ولا يوجد منفذ لذا كانت الفكرة في أن يكون مجمع السباحة التابع للتربية والتعليم من حقنا استخدامه بعد تطوير شركة استادات له لخدمة ابناء وأبطال النادي الأهلي لمدة 25 سنة".

واسترسل الخطيب:"في الفترة الماضية كان هناك حديثًا كثيرًا بخصوص قناة الأهلي لذا نسعى لتطويرها ويكون هناك عوائد مالية وتجارية منها بالإضافة لخدمة الجماهير".

وأتم رئيس الأهلي حديثه بالإشارة إلى أن القرار في القلعة الحمراء مؤسس وليس فردي لذا ما يتم جاء بعد مناقشة مع أعضاء مجلس الإدارة.