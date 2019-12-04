مدرب الشرقية: هدف الزمالك الأول صعّب المهمة.. وهدفنا العودة للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني لفريق الشرقية أن الهدف الأول الذي سجله الزمالك في مباراة الفريقين في دور الـ32 لكأس مصر صعب المهمة على فريقه.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال مزيكا :"المباراة كبيرة أمام فريق كبير، أخبرت اللاعبين قبل المباراة أن عليهم التخلي عن كل الضغوطات، واللعب من أجل إظهار قدراتهم وجودتهم للجماهير".

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وخسر الشرقية أمام الزمالك (3-1) لتنتهي رحلته القصيرة في بطولة كأس مصر، ويتأهل حامل اللقب إلى دور الستة عشر في بطولته المفضلة.

وأضاف مزيكا :"كان هناك فارقاً كبيراً في الإمكانيات داخل الملعب بين الفريقين، ومع ذلك كنت أعلم أننا لن نستقبل هدف إلا عن طريق استخلاص الكرة أثناء بناء الهجمة وهو ما حدث في الهدف الأول".

وأنهى مدرب الشرقية :"الهدف الأول صعّب المهمة علينا، طموحنا في الكأس انتهى، والآن نسعى للعودة من جديد للدوري الممتاز لتحقيق طموح الجماهير".