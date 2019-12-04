أول تعليق من مهاجم الشرقية صاحب الهدف: "واجهنا الزمالك بطل إفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أرجع محمود عبدالواحد مهاجم الشرقية، سبب خسارة فريقه أمام الزمالك في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، بثلاثة أهداف لهدف، إلى ضغط المباريات التي يتعرض لها الفريق.

وأضاف عبدالواحد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت عقب المباراة، أن الشرقية واجه الزمالك بطل إفريقيا، واصفا اللعب على ستاد القاهرة وأمام الزمالك بالممتع.

وأكمل: "أدينا المطلوب مننا من الجهاز الفني، وأي لاعب يواجه الزمالك سيؤدي بكل إمكانياته وطاقته".

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وعن هدف مهاجم الشرقية الوحيد لفريقه في المباراة، قال: "الهدف سعادة شخصية، ولكني كنت أتمنى أن يكون الهدف فارق مع الفريق في نتيجة المباراة".

وأتم: "كان نفسنا نسعد جمهور الشرقية ونكن قد المسؤولية، ولكننا أدينا بشكل رجولي، ونعد الجهاز الفني والجماهير بتصدر الدوري، ومصالحة جماهير الشرقية"

وحقق الزمالك الفوز ليمر إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، في انتظار الفائز من مباراة سموحة والعبور.