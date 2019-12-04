الاتحاد يتصدر الدوري بالفوز على حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

فاز الاتحاد السكندري على مضيفه حرس الحدود بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على ستاد الماكس.

ورفع الاتحاد السكندري وفقًا لهذه النتيجة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، متفوقًا على الأهلي بنقطة واحدة الذي لعب مباراتين أقل.

وأحرز هدف المباراة الوحيد أحمد رفعت في الدقيقة 48 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، كانت كافية ليحقق الفريق نقطة المباراة.

واستمر الاتحاد السكندري بدون هزيمة منذ الخسارة أمام الزمالك في الجولة الأولى حيث حقق بعد ذلك 4 انتصارات وتعادل وحيد، وفي المقابل توقف حرس الحدود عند 9 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب.