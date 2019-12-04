محمود الخطيب يوجه رسالة هامة للراغبين في الانضمام للأهلي قبل مارس 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة لمحبين الاشتراك بالجمعية العومية للقلعة الحمراء قبل شهر مارس 2020.

الخطيب قال خلال كلمته بمؤتمر إعلان تعاونهم مع شركة استادات مساء اليوم الأبعاء:"نهاية شهر مارس ستكون أخر ميعاد لأسعار اشتراكات النادي الأهلي في فروع التجمع الخامس، الشيخ زايد أو الفرع الرئيسي بالجزيرة قبل زيادة الأسعار بشكل يناسب اسم ومكانة الأهلي".

أتم الخطيب حديثه قائلاً:"أعلم أن هذا خارج سياق المؤتمر ولكن كل من يريد أن يكون معنا في النادي الأهلي عليه أن يعلم بشأن هذه الزيادة".

وكانت شركة استادات قد عقدت شراكة مع النادي الأهلي أبرز بنودها افتتاح مقر له بصعيد مصر، انتفاعه بنادي السلام لمدة 25 عامًا.